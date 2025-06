Ivan Leko, le bon choix pour Gand ? Hein Vanhaezebrouck compare avec le Standard

La Gantoise a nommé Ivan Leko comme nouveau coach. L'ancien entraîneur des Buffalos, Hein Vanhaezebrouck, donne son avis sur cette décision.

Ivan Leko est le nouveau coach de La Gantoise. Il semblait avoir le choix entre l'Antwerp et La Gantoise mais a opté pour un nouveau défi plutôt que pour le club avec lequel il a gagné la Coupe à l'époque.

"Je ne pense pas que ce soit un mauvais choix de la part de Gand, surtout si vous voulez remettre de l'ordre. Qui d'autre prendriez-vous ?", estime Hein Vanhaezebrouck dans Het Nieuwsblad.

Selon Vanhaezebrouck, Rik De Mil n'était pas du tout une option. Il ne laisserait pas passer l'Europe avec Charleroi pour un poste à La Gantoise. Et Leko aura plus d'impact sur le groupe que Vincent Euvrard, autre option citée, estime le consultant.

"Mais c'est un défi pour lui. À l'Antwerp, il connaît la maison, les supporters sont toujours derrière lui, alors qu'à Gand, le stade se vide à moitié. C'est tout le challenge", reconnaît Hein Vanhaezebrouck. "Et la différence, c'est qu'à Gand, il aura plus de temps, même quand les choses iront un peu moins bien. Plus qu'à l'Antwerp".

De plus, il semblait difficile de se lancer dans une autre saison complète au Standard. "Le groupe était épuisé. En Play-offs, il n'a plus remporté un seul match. Il exige beaucoup de ses joueurs et sait créer une atmosphère de "nous contre le reste du monde", conclut Vanhaezebrouck.