Kasper Dolberg va-t-il rester à Anderlecht ? L'attaquant danois a évoqué son avenir !

Meilleur buteur d'Anderlecht cette saison, Kasper Dolberg ne cache pas que retrouver un grand championnat fait partie de ses objectifs. Mais sera-ce pour cet été ?

Cette saison, Kasper Dolberg a été l'un des rares points positifs au Sporting d'Anderlecht, inscrivant 18 buts en 31 matchs de Jupiler Pro League - et 24 buts toutes compétitions confondues - pour les Mauve & Blanc. Si le Danois est parfois en difficulté quand son équipe ne tourne pas, il a un sens du but et un talent indéniables.

Anderlecht espère donc le conserver une saison de plus. Actuellement avec le Danemark, qui affronte l'Irlande du Nord et la Lituanie en matchs amicaux, Dolberg a répondu aux questions du Tipsbladet au sujet de son avenir. Avec son flegme habituel : "J'ai encore deux ans de contrat, donc je pars du principe que je vais retourner pour la présaison", entame Kasper Dolberg.

Dolberg est heureux à Bruxelles

"Je ne sais pas ce qu'il adviendra. J'ai discuté avec le club sur leur vision et sur la mienne, donc j'ai une assez bonne vision d'ensemble. Mais nous verrons". Le buteur ne s'en cache pas : "J'ai l'ambition de jouer dans un plus grand championnat. Mais il faut que quelqu'un veuille m'acheter, que tout se mette en place. Beaucoup de choses peuvent se passer".

Dans son style, Kasper Dolberg fait donc comprendre qu'un départ n'est pas sa priorité absolue cet été. Il n'a pas non plus de préférence quant à une destination : "Ce serait au club de me convaincre, je n'ai pas l'impression d'avoir une destination de préférence. Je n'exclus rien", affirme-t-il.

Une chose est sûre : le meilleur buteur des Mauve & Blanc se sent bien à Bruxelles. "Moi et ma famille y sommes très bien, je l'ai déjà dit, et je suis heureux au club. Ce n'est pas quelque chose qu'on met de côté facilement, il faudrait donc que ce soit une opportunité convenable".