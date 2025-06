Cristiano Ronaldo frappe fort et envoie le Portugal de Roberto Martínez en finale de Ligue des Nations

Le Portugal a renversé l'Allemagne 1-2 en demi-finale de la Ligue des Nations. Un but splendide de Conceição et une réalisation de Ronaldo offrent aux Portugais une place en finale... et un nouveau record pour leur légende.

Le Portugal a renversé l’Allemagne 1-2 en demi-finale de la Ligue des Nations à l’Allianz Arena. Les Allemands avaient pourtant ouvert le score en début de seconde période grâce à une belle action conclue par Florian Wirtz de la tête, sur un centre millimétré de Joshua Kimmich. Mais les Portugais ont réagi avec caractère. À l’heure de jeu, Francisco Conceição a déclenché une frappe splendide depuis l’extérieur de la surface. Le ballon est allé se loger en pleine lucarne. Un but magnifique qui a relancé la Seleção au meilleur moment. Et comme souvent, c’est Cristiano Ronaldo qui a fait basculer le match. Quelques minutes plus tard, il a inscrit le but du 1-2. Une finition clinique, un geste plein de sang-froid. Grâce à lui, le Portugal disputera la finale dimanche, face à la France ou l’Espagne. What a goal Cristiano Ronaldo!! pic.twitter.com/iZWyCs8fgU — Darian (@tweetsbydarian) June 4, 2025 Cette soirée est encore plus spéciale pour CR7. Il affiche désormais 137 buts avec le Portugal et 937 dans sa carrière. Des chiffres vertigineux pour une légende qui continue d’écrire l’histoire. Ronaldo a aussi mis fin à une malédiction personnelle. En cinq confrontations face à l’Allemagne, il n’avait jamais gagné. C’est désormais chose faite et de quelle manière.