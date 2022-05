L'arrivée de 777 Partners a changé la donne du côté des U21 du Standard : "Nous sommes passés de l'ombre à la lumière"

Les U21 du Standard de Liège ont validé leur ticket pour la D1B ce lundi soir après leur partage contre le Sporting de Charleroi (2-2).

Cela faisait plusieurs semaines que le Standard de Liège attendait d'assurer sa place en D1B pour la saison prochaine. Mais les Rouches l'ont fait durant la dernière journée de championnat. "Ce n'était pas un objectif dès le départ, mais l'appétit vient en mangeant. Nous savions que nous avions de bons éléments ici à l'Académie. Il fallait avoir un bon mariage entre des joueurs âgés de 16-17 ans avec des joueurs de 20-21 ans, et ainsi pouvoir créer un groupe. Nous avons aujourd'hui le résultat du travail du centre de formation. Je remercie donc tous mes collègues du SL 16 Football Campus", a confié Geoffrey Valenne.

"Nous avons eu une meilleure visibilité"

777 Partners avait confirmé que la présence des U23 en D1B la saison prochaine était très intéressante pour eux alors que l’ancienne direction hésitait entre l’idée de voir ses jeunes en D1B ou en Nationale 1. "Nous voulions mettre le club en difficulté en faisant de bons résultats puis nous avons pu compter sur le soutien du nouveau propriétaire et c'est vrai que cela a donné une dimension supplémentaire. Un encadrement plus présent et nous avons pu jouer à Sclessin à deux reprises. Nous avons eu une meilleure visibilité, nous ne l'avions pas auparavant. Nous sommes passés de l'ombre à la lumière. Il a fallu gérer cela et c'est pour cela que le résultat final tombe à la dernière journée. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli", a souligné l'entraîneur principal des U21.

"Il nous faudra des joueurs qui encadrent cette jeune équipe dans un championnat d'hommes"

Josh Wander et son équipe voulaient que les jeunes Rouches soient en D1B. Ils y voient l’opportunité de faire éclore des jeunes, de leur donner du temps de jeu et de les confronter à des adultes. "Ce qui va changer ? C'est une deuxième équipe professionnelle qui ne sera plus dans le centre de formation et qui aura le même rythme d'entraînement que l'équipe première. Un staff complet va être mis en place également dès la saison prochaine. Si nous ne sommes pas trop légers face à des équipes comme Waasland-Beveren ou Lommel ? Oui, c'est pour cela qu'il nous faudra des joueurs qui encadrent cette jeune équipe dans un championnat d'hommes. C'est mieux d'évoluer en D1B et de s'aguerrir face à des adultes que de jouer dans un championnat U21 qui avait peu de sens ces dernières années. Ce sera une équipe U23 la saison prochaine et nous pourrons à priori avoir un voire deux joueurs de plus de 30 ans", a expliqué Geoffrey Valenne avant d'évoquer son avenir.

Ces dernières semaines, des rumeurs envoyaient Will Still sur le banc des U21. "J'ai rendez-vous avec la direction et nous allons nous mettre à table cette semaine. Nous verrons bien si je suis toujours à la tête de l'équipe la saison prochaine."