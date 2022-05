Stupéfaction et colère du coté du RFC Liège suite à des propos d'un joueur de Dender

Les Sang et Marine ont battu l'Olympic samedi dernier (3-1) lors de la dernière journée de la phase classique. Le leader de N1 (50 pts) disputera le Tour final où il retrouvera Knokke (48 pts), Dessel (48 pts) et Dender (46 pts).

À noter que seuls le RFC Liège et Dender ont demandé une licence pour évoluer en D1B l’année prochaine. En plus de cette pression pour évoluer à l'échelon supérieur, une affaire oppose les deux clubs. Lors de sa victoire contre Dender (3-0), le club liégeois n'avait pas aligné le nombre suffisant de joueurs de moins de 21 ans sur la feuille de match. L'Union belge avait réclamé, avant de retirer sa plainte. C'est finalement Dender qui conteste. Le Comité Sportif jugera l'affaire ce mercredi 4 mai, pour une simple question de respect des procédures et des délais.

Pour rappel, Dender a partagé l'enjeu contre Mandel United (1-1) lors de la dernière journée de championnat. Si le quatrième actuel de N1 s'était incliné, il n'aurait pas fait partie du top 4 laissant sa place à l'Olympic et aurait dès lors vu le RFC Liège être directement promu en D1B puisque Knokke, Dessel et l'Olympic n'ont pas la précieuse licence.

Voici le communiqué du matricule 4 :

"Le RFC Liégeois a pris connaissance avec stupéfaction et colère d’une publication du journal Het Laatste Nieuws, dans laquelle un joueur du club de Dender aurait (au conditionnel tant de tels propos sont difficilement imaginables) indiqué qu’un joueur du club de Mandel lui aurait affirmé que le RFC Liégeois leur aurait promis une prime pour battre Dender.

De tels propos, s’ils ont été tenus, ne seraient pas seulement grotesques, ils seraient surtout constitutifs de diffamation. Le RFC Liégeois va entreprendre toutes les démarches utiles conduisant à la sanction de tels propos, y compris sur le plan pénal.

Il appelle par ailleurs le club de Dender à conserver un minimum de décence et de sportivité, afin que la course à la montée en D1B ne soit pas faussée par d’incessantes tentatives de déstabilisation."