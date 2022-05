Frédéric Farin évoque la saison de Tirlemont et son avenir : "J'ai besoin de changement"

Le milieu de terrain a annoncé qu'il ne prolongerai pas son séjour dans le Brabant flamand.

Tirlemont a terminé à la onzième place du classement en Nationale 1 cette saison avec 35 points au compteur. "Nous sommes parvenus à nous sauver lors de la dernière journée de championnat. L'objectif était le maintien, donc le contrat a été rempli", nous confie Frédéric Farin avant d'expliquer l'origine du mauvais début de saison. "Les six premiers mois ont été très compliqués. Il faut savoir que nous avons été délocalisés pendant deux mois à cause des inondations du mois de juillet. Nous avons dû nous entraîner à droite et à gauche durant l'été. Aucun lieu fixe. De septembre à mi-décembre, nous avons pu jouer et nous entraîner à Saint-Trond. Puis, nous avons eu quatre entraîneurs différents. Mais je retiens le principal, le fait que le club continuera de jouer en Nationale la saison prochaine", explique le médian âgé de 32 ans en fin de contrat.

"Je ne prolongerai pas et je ne sais toujours pas où j'évoluerai la saison prochaine. Vu que ma femme est enceinte de jumeaux, mon emploi du temps va complètement changer et participer à tous les entraînements deviendra compliqué. Le prochain exercice en N1 va être costaud avec les quatre équipes U23 qui vont rejoindre la série. Il y aura plus de matchs et la saison sera plus longue. Un calendrier compliqué à gérer avec ma situation personnelle. Puis, j'ai besoin de changement. Je vais donc descendre d'un voire deux échelons. Un bon projet en D2 ou D3ACFF ne serait pas pour me déplaire. Je veux aussi surtout continuer à prendre du plaisir", a conclu Frédéric Farin.