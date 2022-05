David Neres devrait rebondir au Portugal

Sous contrat jusqu'en décembre 2026, Neres n'aura joué que cinq matches amicaux avec Donetsk et inscrit trois buts.

L’attaquant du Shakhtar Donetsk David Neres devrait très bientôt s’engager avec le Benfica Lisbonne, selon A Bola. Un accord entre les deux clubs aurait déjà été trouvé pour l’ailier brésilien de 25 ans qui était arrivé de l’Ajax en janvier dernier contre 12 millions d'euros.

Les négociations auraient été simples et rapides, la seule difficulté étant le salaire de l’ancien des Lanciers qui touche plus de trois millions d’euros par an en Ukraine.