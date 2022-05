Le sort de Vlahovic est scellé

Certains vont être déçus.

Après un départ canon, Dusan Vlahovic (22 ans, 18 matchs et 7 buts toutes compétitions avec Juventus Turin cette saison) marque le pas avec la Juventus. Malgré ses performances décevantes, l'attaquant serbe, recruté pour 81,6 millions d'euros, l'hiver dernier, ne quittera pas le club piémontais lors du prochain mercato estival.

"On ne discutera pas pour Vlahovic. Je rappelle aux fans de la Juventus que Zlatan Ibrahimovic a été critiqué lors de sa première année à la Juventus, puis a explosé la saison suivante. Nous devons simplement faire confiance au joueur, lui donner du temps et Vlahovic montrera ce qu'il vaut et je pense qu'il l'a déjà fait. Il n'y a aucun doute là-dessus", a prévenu le directeur général de la Vieille Dame, Maurizio Arrivabene, pour la presse italienne.

Une chose est certaine : la Juventus devra proposer bien plus de jeu pour permettre à son goleador de briller.