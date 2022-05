Deux promus déjà connus en Ligue 2

La Ligue 2 connaît deux des trois équipes qui monteront de National la saison prochaine.

De Ligue 2 au National, deux descendants sont connus : il s'agit de l'AS Nancy-Lorraine et de Dunkerque, déjà condamnés. Dans l'autre sens, on connaît désormais le second montant direct. Après le Stade Lavallois, c'est Annecy qui a officialisé sa montée de National au second échelon du football français.

Le dernier montant (ou maintenu) se jouera lors des barrages. Le FC Villefranche-Beaujolais, troisième de National, est assuré de disputer ces barrages. Il affrontera soit Quevilly Rouen Métropole, soit Rodez.