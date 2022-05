🎥 Quand Zlatan Ibrahimovic casse le bus du Milan AC

Avant le match de ce dimanche, qui a vu l'AC Milan recevoir et battre l'Atalanta, les supporters du club ont réservé un accueil plus que chaleureux à leurs joueurs. Présent dans le bus, Zlatan Ibrahimovic s'est laissé aller et a frappé sur la vitre....en la brisant.

Le chauffeur n'a vraiment pas été heureux du résultat.

Zlatan Ibrahimovic smashing the window on AC Milan’s team bus as he cheered supporters outside the San Siro ahead of their match vs Atalanta.pic.twitter.com/0IHaEbpr4D