Benteke et Origi prennent un carton jaune : le Qatar en danger ?

Absents de la sélection pour entamer la Ligue des Nations, Christian Benteke et Divock Origi doivent-ils s'inquiéter pour leur place ?

Parmi les deux surprises de Roberto Martinez, on retrouve un nouvel attaquant de pointe : Loïs Openda. Après Dante Vanzeir, absent cette fois, le sélectionneur prouve donc son envie de tester de nouvelles options devant, et cette fois, deux hommes en font les frais : Divock Origi et Christian Benteke. Un signal envoyé ?

Un message clair ?

Martinez a rassuré : "Les absents n'ont rien à se reprocher". Mais il le reconnaît tout de même : pour les joueurs sans temps de jeu en club, il est toujours plus difficile de se faire une place dans un groupe où la concurrence est très forte. Derrière les incontournables Lukaku et Batshuayi, il pourrait n'y avoir qu'une ou deux places dans le département offensif pour le voyage au Qatar. Et si Openda fait forte impression, l'un des deux routiniers restera à quai.

Christian Benteke a un net avantage sur Divock Origi. De par son profil, déjà : il est le seul 9 qu'on peut décrire comme un pur pivot, capable d'amener de la taille et du jeu de tête, parmi les options à disposition. Son bilan parle également pour lui : "Big Ben" compte 18 buts en 45 caps, alors qu'Origi n'a trouvé le chemin des filets qu'à trois reprises en 32 matchs. Sauf début de saison catastrophique avant le Mondial, Benteke en sera, même s'il n'est que troisième attaquant.

Pour Divock Origi, cela semble plus compliqué. C'est simple : l'attaquant de Liverpool n'a pas marqué un seul but en sélection depuis l'arrivée de Martinez. Avec un temps de jeu réduit à presque rien cette saison, et la concurrence de Loïs Openda qui paraît se concrétiser, Origi doit absolument trouver le bon club pour rebondir. L'été sera crucial pour l'ancien espoir du football belge qui a déjà 27 ans et semble avoir perdu beaucoup trop de temps dans son rôle de joker (même "légendaire") à Liverpool.