Le Standard dans le top 6, possible ? Que peut-on attendre des Rouches de Mircea Rednic cette saison ?

Métamorphosé depuis la saison dernière, le Standard veut retrouver sa place dans le top 6. Emmenés par Mircea Rednic, les Rouches adopteront un style de jeu plus offensif, portés par une volonté commune de redorer l'image du club.

Le ballon roule à nouveau en Belgique. Après la Supercoupe remportée dimanche par le Club de Bruges contre l'Union Saint-Gilloise, la Jupiler Pro League reprendra ses droits le week-end prochain. Le moment idéal pour faire un point sur les forces en présence et un récapitulatif de la préparation, à commencer par le Standard.

Le Matricule 16 est le club ayant connu le plus de changements en interne. Un nouveau trio d'hommes forts est arrivé, composé de Giacomo Angelini, Pierre François et Marc Wilmots. Tous trois Liégeois, ils sont chargés de ramener le Standard dans le haut du panier du football belge, avec pour objectif avoué de retrouver le top 6 dès la première année.

Pour cette mission, le nouveau directeur sportif des Rouches, Marc Wilmots, a opté pour Mircea Rednic en tant qu'entraîneur principal. L'ancien de la maison, qui a joué cinq saisons au Standard avant de prendre une première fois les rênes de l'équipe lors de la saison 2012-2013, veut instaurer un style de jeu bien plus offensif que celui de son prédécesseur, Ivan Leko.

L'entraîneur croate, parti peu après l'arrivée de Marc Wilmots, se plaignait d'un noyau qui manquait de qualité pour instaurer un football chatoyant. Ivan Leko avait permis au Standard de décrocher la septième place de la phase classique, mais les principes qu'il appliquait ne collaient pas à l'ADN du club. Mircea Rednic devra faire autrement et a déjà commencé à le faire en présaison, aidé par un début de mercato très animé.

Arrivées au 21/07/25 Départs au 21/07/25 Lucas Pirard Laurent Henkinet (staff) Josué Homawoo Attila Szalai Marco Ilaimaharitra Lucas Noubi Casper Nielsen Ilay Camara Nayel Mehssatou Lazare Amani Adnane Abid Sotiris Alexandropoulos Rafiki Saïd Marko Bulat Tobias Mohr Brahim Ghalidi Thomas Henry Andreas Hountondji Dennis Ayensa (option d'achat) Andi Zeqiri Soufiane Benjdida

Un tout nouveau milieu de terrain et du sang frais en attaque

Avec neuf nouvelles recrues, plus la levée de l'option d'achat de Dennis Ayensa, le Standard semble, dans toutes les lignes, mieux armé. Plusieurs départs sont toutefois encore à prévoir, puisque Matthieu Epolo, Nathan Ngoy, Ibe Hautekiet, Léandre Kuavita et Marlon Fossey sont courtisés. Le mercato liégeois est "en pause", mais chaque départ sera vraisemblablement remplacé numériquement.

Ce Standard "new look" a commencé sa préparation par deux victoires contre Aubel (0-3) et Maastricht (2-0). Les Rouches ont ensuite pris la direction du Touquet pour un stage d'une semaine, où ils se sont imposés face à Boulogne (0-1) avant de partager l’enjeu contre le RC Lens (2-2). De retour en Belgique, ils ont terminé leur préparation par une victoire 2-0 contre le RAEC Mons et une petite opposition contre les U23, le SL16 FC.

Comme mentionné plus haut, le style de jeu a donc radicalement changé au Standard, et la défense à trois imposée par Ivan Leko laisse place à une défense à quatre, accompagnée de nombreuses adaptations plus haut dans le jeu. Mircea Rednic peut faire évoluer son équipe en 4-4-2, 4-3-3 ou encore 4-2-3-1, et n'hésitera pas à s’adapter selon l’adversaire.

Le matricule 16 a-t-il enfin trouvé la formule qui le ramènera au plus près des meilleures équipes du pays ? Il est évidemment encore beaucoup trop tôt pour le dire, mais un premier élément de réponse sera donné samedi soir à la RAAL, pour une première rencontre de la saison disputée sur un terrain synthétique, chez le promu, dans une toute nouvelle Easi Arena. Un match piège qui pourrait aussi servir de rampe de lancement.