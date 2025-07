Le matricule de son coeur comme numéro de chambre : un club de Pro League donne des nouvelles de son président, un temps plongé dans le coma

Le président de Saint-Trond, David Meekers, a été victime d'une hémorragie cérébrale mi-mars. Quatre mois plus tard, il se remet lentement à l'hôpital.

C'est tout un club qui est sous le choc depuis l'annonce de l'hémorragie cérébrale de son président. David Meekers est une figure clé de Saint-Trond depuis 2018, data à laquelle il a pris le contrôle du club avec le co-administrateur japonais, Yusuke Muranaka.

Très apprécié pour son travail acharné et son engagement envers le club, il est aujourd'hui en phase de rééducation. Après son hémorragie cérébrale, il a été brièvement plongé dans un coma artificiel. Son rétablissement semble encore incertain. Son fils Gijs a donné plus de précisions sur son état de santé sur le site du STVV.

L'espoir après plusieurs mois très difficiles

“Papa a été placé en chambre 373 (le numéro de matricule du club). L'intention était qu'après un mois de coma, il serait réveillé pour la première fois. Il regardait autour de lui, commençait à bouger, parlait même un peu. Mais ensuite, il y a eu une régression", explique-t-il.

"Une troisième opération, au cours de laquelle un drainage interne a été réalisé pour évacuer le liquide cérébral, a mal tourné. Un caillot sanguin a bloqué l'opération. À ce moment-là, tous les scénarios traversent votre esprit. Papa va-t-il retrouver son état initial ? Ou est-il condamné à rester dans cet état ?", poursuit Gijs Meekers avec beaucoup d'emotion.

Depuis fin juin, on note cependant une amélioration : "Depuis l'opération du 24 juin, il peut par moments s'asseoir droit dans un fauteuil et même faire quelques mouvements de vélo. Et il comprend l'humour, c'est un bon signe".