Une défaite contre Anderlecht avant de reprendre le championnat...et le mercato : "Nous finalisons plusieurs dossiers"

Dender a perdu contre Anderlecht (1-0) en clôture de sa préparation. L'entraîneur Vincent Euvrard se veut positif mais attend des renforts.

C'est un but sur penalty de Kasper Dolberg qui a fait la différence : Dender a bien résisté à Anderlecht et peut être rassuré par sa prestation après quelques matchs de préparation difficiles. Offensivement, l'équipe a fait ce qu'elle a pu sans Scheidler, Nsimba et Berte.

"Ce qui était positif, c'est que nous n'avons pas concédé beaucoup d'occasions", se réjouit Vincent Euvrard dans Het Laatste Nieuws. "L'organisation était au point. Le but encaissé est survenu après une faute inutile de Goncalves. Nous avons par moments joué un bon football, mais il nous a manqué de la précision dans le dernier tiers. Cela nous a empêché de créer assez de danger, même si Masangu a touché le poteau".

Euvrard fait avec les moyens du bord

Parmi les attaquants indisponibles, Aurélien Scheidler a manqué. Le Français pourrait partir quelques semaines après avoir été définitivement acquis mais son absence du onze s'explique par des raisons physiques : "Il est resté sur le banc par précaution, nous espérons le remettre sur pied pour le début du championnat".

Cela devrait également bouger sur le marché des transferts : "Nous sommes en train de finaliser plusieurs dossiers, j'espère que cela se conclura rapidement. En attendant, nous devons nous appuyer sur les automatismes de l'année dernière".

Il y a un an, Dender avait commencé fort, en tenant l'Union Saint-Gilloise en échec. Cette fois, l'équipe commencera contre le Cercle de Bruges. Avec moins de confiance ? "Pour diverses raisons, nous ne sommes pas encore aussi avancés que la saison dernière", reconnaît Euvrard.