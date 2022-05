Hein Vanhaezebrouck explique pourquoi les négociations contractuelles ont traîné en longueur

Hein Vanhaezebrouck était l'invité du dernier épisode d'Extra Time de la saison passée. Il a parlé de sa prolongation de contrat et de la raison pour laquelle cela a pris du temps.

Hein Vanhaezebrouck et La Gantoise poursuivront ensemble pendant encore deux ans. "Pour moi, c'était clair : Gand était l'option en Belgique", a-t-il déclaré. "Il y avait aussi des options pour un emploi à l'étranger, mais ce n'est pas encore sur la table. Parce que mon fils commence l'université l'année prochaine."

Pendant un moment, il a semblé que les deux parties allaient mettre un terme à leur coopération. Parce que les négociations ont traîné en longueur. "Cela a pris du temps avec Gand parce que je voulais obtenir des réponses et voir de l'action. Je voulais aussi savoir quels étaient les projets du président et du directeur pour le club. Allaient-ils abandonner ? Allaient-ils vendre ? Finalement, ils ont décidé de rester à la barre pendant un certain temps", a conclu M. Vanhaezebrouck au sujet des négociations du contrat.

La Gantoise a fait un bon parcours en Europe, mais en championnat, le moteur a mis du temps à se mettre en route. Au final, ils ont manqué de peu les Playoffs 1, mais ont remporté les Playoffs 2 et le point culminant a été bien sûr la victoire en Coupe contre Anderlecht.