Anderlecht va-t-il tenter coûte que coûte de garder Joshua Zirkzee ?

Le Sporting veut garder le Néerlandais prêté par le Bayern de Munich et auteur d'une très bonne saison. Mais cela sera loin d'être simple...

Quel avenir pour Joshua Zirkzee à Anderlecht ? La question se pose depuis déjà plusieurs mois et la réponse, elle, ne devrait plus trop tarder puisque la saison est finie et que le Néerlandais est prêté jusqu'au 30 juin 2022 par le Bayern de Munich.

Si la possibilité d'une prolongation de son prêt pour une saison supplémentaire existe, il ne faut pas également perdre de vue que le Bayern pourrait vendre l'attaquant à un an de la fin de son contrat à une écurie montrant de l'intérêt.

Selon le Nieuwsblad, Anderlecht voudrait alors multiplier les options et penserait dorénavant à acheter Zirkzee. Le Sporting devra alors plus que très probablement sortir une grosse somme de sa poche. Comme on dit, le jeu en vaut-il la chandelle ?