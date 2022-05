Tarik Tissoudali à Gand: siop ou encore? "J'ai encore un an de contrat..."

27 buts et 9 assists, ce sont les chiffres fous de Tarik Tissoudali cette saison. Un élément clé de la réussite des Buffalos. Qui pourrait partir cet été? Il ne se montre en tout cas pas aussi affirmatif...

Tarik Tissoudali a livré une saison XXL avec Gand, mais son contrat prend fin en juin 2023 et n'a pas encore été prolongé. La question est donc de savoir s'il restera ou s'il partira cet été. La direction gantoise va en tout cas tenter de le retenir.

Et qu'en pense le principal intéressé? "A priori, je reste, puisque j'ai encore un an de contrat", précise-t-il. "Je vois encore énormément de potentiel dans cette équipe et je pense que nous pouvons faire de très belles choses la saison prochaine."

Et si la prolongation de Hein Vanhaezebrouck ne sera pas déterminante dans la décision que prendra Tarik Tissoudali dans les prochaines semaines, il se réjouit de voir le coach rester en place. "Je pense que c'est la meilleure chose pour le club", insiste-t-il.