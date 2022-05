Kieran Tierney ratera les barrages avec l'Ecosse : "J'étais dégoûté"

Le latéral va rater les matchs de qualification pour la Coupe du monde avec l'Ecosse suite à une blessure au genou.

L'Ecosse affrontera d'abord l'Ukraine en ce mois de juin. Le vainqueur rencontrera le Pays de Galles. Les Ecossais devront faire sans Kieran Tierney. Le jeune latéral d'Arsenal (24 ans) est toujours sur la touche après des problèmes au genou.

Pour SunSports, il est revenu sur ces nouveaux problèmes physiques, lui qui avait déjà subi une blessure à l'épaule qui l'avait écarté des terrains pendant plus de 3 mois il y a deux saisons.

"J'ai continué à jouer pour Arsenal, puis je me suis présenté pour l'Écosse et j'ai joué deux fois sans problème. Je suis revenu en pleine forme. Ensuite, je faisais des exercices de jambes en salle de sport et mon genou gauche a claqué. J'ai senti instinctivement que ce n'était pas normal et que je devais probablement passer un scanner", commence Tierney. "Mais les résultats du scanner sont arrivés et soudain, j'ai dû subir une opération. C'était vraiment malheureux."

"Le verdict était de 12 semaines - et j'étais dégoûté quand j'ai réalisé les matchs que j'allais manquer pour Arsenal et l'Ecosse. Mais je ne pouvais rien y faire."

Le Gunner veut revenir le plus vite possible : "C'est difficile de travailler seul toute la journée dans le gymnase. Mais vous devez continuer à vous dépasser. Il ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort. Je ne cherche pas et n'attends pas de sympathie de qui que ce soit. Au bout du compte, j'ai de la chance d'être footballeur et je ne prends jamais rien pour acquis."

"Je ne peux rien faire pour aider l'équipe, je déteste ça. Mon objectif est d'être de retour pour la fin du mois de juin et le début de la pré-saison à Arsenal. Je suis en bonne voie pour cela. Ma rééducation se passe bien."