Officiel: Felice Mazzù est le nouveau coach du RSCA

D'un club bruxellois à l'autre.

C'était dans l'air, c'est désormais officiel: Felice Mazzù est le nouveau coach du Sporting d'Anderlecht. Il succède donc à Vincent Kompany. Il a signé un contrat à durée indéterminée.

“Je suis honoré de porter l'emblème de ce club et je remercie Wouter et Peter pour leur confiance. Je veux apporter mon expérience et ma passion pour aider le plus grand club de Belgique à retrouver la place qui est la sienne. Je suis impatient de rencontrer le groupe de joueurs et nos supporters au plus vite", a déclaré Mazzù sur le site officiel du club.