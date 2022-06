West Ham va s'offrir un joueur de Rennes contre un chèque de 35 millions d'euros

Depuis plusieurs jours, le défenseur central du Stade Rennais se retrouve annoncé avec insistance dans le viseur des Hammers.

D'après les informations du The Guardian, West Ham et le Stade Rennais se rapprochent d'un accord estimé à 35 millions d'euros pour Nayef Aguerd (26 ans, 31 matchs et 2 buts en L1 cette saison).

Considéré comme la priorité de l'entraîneur des Hammers David Moyes à ce poste, l'international marocain devrait facilement parvenir à s'entendre avec le club londonien concernant son futur contrat. A noter que cette arrivée pourrait acter le départ d'Issa Diop, associé à l'Olympique Lyonnais ou encore à l'AS Monaco sur ce mercato d'été.