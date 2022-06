15/08/2012: remontada et match référence pour le début de l'ère Wilmots

Contre les Pays-Bas, au Stade Roi Baudouin, les Diables ont lancé l'épopée brésilienne de la meilleure des manières.

Nommé sélectionneur de la Belgique quelques mois plus tôt, en juin pour être précis, Marc Wilmots n'a eu que des amicaux à se mettre sous la dent... avant même d'être nommé puisqu'il était entraîneur intérimaire. Un premier partage contre le Monténégro, une défaite en Angleterre et certains doutes sont déjà présents.

Ce 15 août 2012, deux semaines avant de débuter la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2018 au Brésil sur la pelouse du Pays de Galles et pour sa vraie première à la tête des Diables, Wilmots et ses hommes s'offrent un duel de prestige face aux Hollandais. Ce match sera le match référence de Wilmots, le déclencheur.

Le scénario va en effet laisser des traces positives. Dangereux en début de match, les Diables ouvrent le score par Benteke avant de se faire remonter en seconde période sur des buts de Narsingh (58') et Huntelaar (60'). On se dit alors que l'histoire est un éternel recommencement, mais la dernière demi-heure de notre équipe nationale aura été superbe.

Il y a d'abord l'égalisation de Dries Mertens, sur un ballon volé lors d'un pressing. Ce même Mertens offre le but du 3-2 à Lukaku avant de donner celui de la victoire finale à Vertonghen (4-2). Dans une ambiance de folie, les Diables Rouges s'imposent et vont ensuite enchaîner avec une qualification pour le Brésil et une série incroyable de 14 matches officiels sans la moindre défaite. Mais ce revers fut cruel puisqu'il a eu lieu en quart de finale contre l'Argentine de Messi.

Mais la victoire 4-2 face aux Pays-Bas aura monré aux Diables qu'ils pouvaient aussi remporter des matches contre des grandes nations.La confiance s'est ensuite installée....