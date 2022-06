Qualifs CAN : le Sénégal bat le Rwanda en toute fin de match

Le Sénégal s'est imposé dans la douleur face au Rwanda (1-0).

Deuxième journée de qualifications pour la CAN, et une rencontre entre le Sénégal, tenant du titre, et le Rwanda. La rencontre a tourné à l'avantage des Lions de la Teranga, qui ont bénéficié d'un penalty à la...90e +8. C'est l'inévitable Sadio Mané qui a inscrit le but de la victoire.

Le Sénégal est ainsi premier de son groupe avec 6 points, le Rwanda compte un point, après son nul face au Mozambique en ouverture (1-1).