Hans Cornelis prêt à écrire une success story avec Lokeren-Temse : "J'ai toute confiance dans le groupe actuel"

La saison dernière, Lokeren-Temse n'est pas parvenu à monter en Nationale 1. L'ambitieux club flamand jouera donc à nouveau en D2 Amateurs la saison prochaine. Avec Hans Cornelis, l'équipe a récemment présenté son nouveau T1.

Hans Cornelis (39 ans) a joué un peu moins de 400 matces au plus haut niveau avec le Club de Bruges, le Racing Genk et le Cercle. Ces dernières années, Cornelis s'est familiarisé avec le métier d'entraîneur à Zwevezele. La saison prochaine, il sera le T1 de Lokeren-Temse.

"La raison de mon départ est très claire", nous confie Cornelis. "Je n'avais aucune envie de finir le plus haut possible avec Zwevezele, sachant que la promotion ne serait de toute façon pas possible. Avec la municipalité, le club a fait un projet de loi pour répondre aux conditions de licence de la Nationale 1. La municipalité n'a pas voulu contribuer aux coûts des tribunes, de l'éclairage... En conséquence, le club a décidé de ne pas demander de licence. C'est dommage, car nous avons occupé la première place pendant un certain temps", déclare Cornelis.

✍️ 𝐇𝐚𝐧𝐬 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐥𝐢𝐬 𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐧𝐢𝐞𝐮𝐰𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫 𝐯𝐚𝐧 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠! Hij komt over van Zwevezele. 🤍🖤💛





Cornelis cherchait un club ambitieux et l'a trouvé avec Lokeren-Temse. "Soit je choisissais une montée en puissance en tant que T2, soit je partais à la recherche d'un club très ambitieux et prêt à écrire une success story. Comme Lokeren-Temse. Monter en Nationale 1 est l'objectif de ce Lokeren-Temse."

Entre-temps, Lokeren-Temse a déjà enregistré neuf recrues en vue de la saison prochaine. Le nom le plus frappant est celui d'Alex Maes, qui a montré de belles choses dans le passé avec le Beerschot, entre autres. "Ces transferts ont tous eu lieu avant ma nomination. C'est maintenant au staff de faire le point. Lors de la préparation, nous verrons comment mes joueurs se comportent avec mes principes, après quoi nous verrons à quels postes nous pouvons éventuellement utiliser des renforts. Pour le moment, j'ai toute confiance dans le groupe actuel."

De 9 nieuwkomers voor 22-23:



- Sebastiaan De Wilde

- Chris Espeso Nunez

- Alexander Maes

- Soufiane El Banouhi

- Gyamfi Kyeremeh

- Naïm Boujouh

- Jeovanni Dianganga

- Lorenzo Matarrese

François Fontaine

Lokeren-Temse aspire à la stabilité après avoir connu trois entraîneurs la saison dernière. "En tant que joueur et en tant qu'entraîneur, j'ai prouvé que je ne suis pas quelqu'un qui papillonne de-ci de-là. L'intention est bien de construire quelque chose ici, avec le succès que l'on espère", conclut Hans Cornelis.