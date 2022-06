Un KDB transformé : "Kevin est un gagneur, un leader par les actes"

Si les Diables veulent être au sommet de leur art, il leur faut un grand Kevin De Bruyne. On en a encore eu la confirmation ce mercredi.

Personne ne le confirmera et Roberto Martinez lui-même juge "inacceptable" d'en parler, mais vendredi passé, Kevin De Bruyne jouait avec des pieds de plomb. Le médian de Manchester City n'avait pas envie d'être là, et ça se voyait. Mais l'humiliation subie contre les Pays-Bas a servi de déclic. "Kevin est un gagneur", résume Roberto Martinez après la rencontre.

"Tout le monde était meilleur que face aux Pays-Bas. Nous n'étions pas assez bons en possession de balle. Personne ! Ca a changé aujourd'hui. Nous avons défendu avec intensité, ce n'était pas le cas non plus face aux Pays-Bas", analyse le sélectionneur. "Puis, il y a Kevin. On a vu son importance. Il y a des leaders dans le vestiaire, des leaders qui parlent...Kevin parle sur le terrain. C'est sa façon d'emmener ses équipiers avec lui". Espérons donc qu'il restera motivé désormais.