Officiel : Un jeune mouscronnois rejoint Dender

Le grand ménage continue à Mouscron. Après la faillite annoncée du club, les joueurs retrouvent petit à petit un nouveau projet pour la saison prochaine. Prêté cette saison par les Hurlus à Knokke, Zakaria Atteri s'engage à Dender, qui a remporté le tour final en Nationale 1 et qui rejoint donc la D1B. L'avant de 21 ans a signé un contrat de deux ans. Petit fait sympathique, Zakaria Atteri a marqué à deux reprises cette saison face au RFC Liège, notamment lors de la toute dernière rencontre de la saison, permettant donc à Dender de remporter ce tour final.

Eerste inkomende transfer is een feit!



FC verzekerde zich van de diensten van Zakaria Atteri. De spits (21j - 1m89), die eigendom was van Moeskroen, maar in de terugronde bij Knokke aan de slag was, tekende een contract van 2 seizoenen.



Opvallend feitje: Zakaria heeft oo... pic.twitter.com/U8KE1l2pZw