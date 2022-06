Arsenal tient la corde pour Youri Tielemans

Les Gunners sont prêts à passer à l'action pour le milieu de terrain de Leicester City.

Il y a fort à parier que Youri Tielemans (25 ans, 50 matchs, 7 buts et 5 assists cette saison) ne soit plus un joueur de Leicester City la saison prochaine. Sous contrat jusqu'en 2023 avec les Foxes, Tielemans a déjà vu de grands clubs tels que Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool ou encore le Real Madrid s'intéresser à son profil.

Mais la piste la plus sérieuse viendrait du côté d'Arsenal. Les Gunners sont en contact avec le joueur depuis déjà quelques mois et une offre pourrait arriver très prochainement sur la table. Arsenal considère Tielemans comme une priorité au milieu de terrain et voudrait conclure le deal le plus vite possible. Het Laatste Nieuws avance qu'un accord pourrait être trouvé dès la fin de la fenêtre internationale. Leicester sait que garder Tielemans sera très difficile et espère récupérer au moins 35 millions d'euros en cas de transfert.