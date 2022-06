L'Antwerp connaitra son adversaire ce mercredi en Conference League

L'Antwerp entre en lice au second tour préliminaire de Conference League. Le tirage aura lieu ce mercredi à Nyon, en Suisse.

L'Antwerp, 4e des Playoffs, disputera le second tour préliminaire de la Conference League et sera fixé sur son sort ce mercredi 13h. Le Great Old peut affronter une très longue liste d'adversaires potentiels, dont certains doivent encore disputer un tour qualificatif. Les matchs du second tour auront lieu les 21 et 28 juillet.

Voici la liste complète :

Viking Stavanger (Nor), Lillestrøm SK (Nor), Viborg FF (Dan), Konyaspor (Tur), Aris Limassol (Chy) FC Drita * (Kos), Ararat-Armenia (Arm) Dinamo Minsk * (Bls), AIK Stockholm (Sue) Maccabi Netanya (Isr), B36 Torshavn * (Fer), IF Elfsborg (Sue),Djurgårdens IF (Sue), Petrocub Hîncesti * (Mol), FK Liepaja * (Lett), Europa FC * (Gib), Partizani Tirana * (Alb), Breidablik * (Isl), HB Torshavn * (Fer), Gzira United * (Mlt), Levski Sofia (Bul), Botev Plovdiv (Bul), Milsami Orhei * (Mol), Kauno Zalgiris * (Lit), Gabala FK (Azb), Sepsi OSK (Rou) , Zira FK (Azb), Kisvárda FC (Hon), Puskás Akadémia (Hon), Bala Town * (PDG), Tre Penne * (Sma), Crusaders Belfast * (Nir), St Joseph’s FC * (Gib) Raków Czestochowa (Pol), Pogon Szczecin * (Pol), Lechia Gdansk * (Pol), FK Kyzylzhar (Kaz) ,NK Koper (Slo), FC Gomel (Bls) ,Velez Mostar (Bos) ,Valmieras FK (Let), Racing Union Luxembourg (Lux) St. Patrick’s Athletic (Irl), Vllaznia Shkodër (Alb) ,Makedonija GjP (Mac).

*doit encore passer un tour préliminaire