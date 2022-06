Le Qatar sur le départ du PSG: "Il y a zéro indication"

Le départ des Qataris a toujours été au centre des débats au PSG.

Le Qatar va-t-il se désengager du côté du Paris Saint-Germain après la Coupe du monde ? La rumeur enfle depuis quelques semaines. Des bruits de couloir infondés pour le directeur général du club de la capitale, Jean-Claude Blanc.

"J'ai zéro indication dans ce sens-là et l'envie de construire pour longtemps à Paris a été affirmée plusieurs fois par Nasser. On est en train de construire un centre d'entraînement absolument extraordinaire à côté de Paris. Il sera livré dans un an, en 2023. (…) À l'époque, le PSG, c'était à peu près 90 millions d'euros de chiffre d'affaires, un club avec des structures moyennes dans une ville phare. Aujourd'hui, on en a fait une marque mondiale. Et on est passé à environ 700 millions d'euros au terme de la saison qu'on vient de boucler", a soutenu le dirigeant parisien pour le podcast Pause.

"Ils ont acheté le club entre 50 et 100 millions d'euros et la dernière valorisation qui est sortie, c'est plutôt entre 3,2 et 3,5 milliards. Leur volonté d'investir est raisonnée. C'est traité comme un investissement stratégique, comme ils en ont d'autres. C'est totalement drivé par Nasser Al Khelaïfi. C'est lui qui impulse cela. Je pense que leur investissement dans le football mêle à la fois la passion et la puissance médiatique que représente ce sport. Parmi les investissements faits, le Paris Saint-Germain est sans doute dans les bons, compte tenu de la valorisation formidable du club aujourd'hui", a rajouté Blanc.