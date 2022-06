Bernd Storck sort les barbelés pour un joueur d'Eupen : "Assurément l'un des meilleurs joueurs à son poste en Belgique"

L'attaquant bosnien avait rejoint Eupen en 2020 en provenance du RB Salzbourg contre un chèque de 2 millions d'euros. En fin de contrat en juin 2023, le joueur âgé de 27 ans est dans le viseur de plusieurs clubs belges et étrangers.

Ce mardi, Bernd Storck était présenté à la presse du côté du Kehrweg. Le technicien allemand a évoqué son objectif et sa philosophie de jeu. Il a aussi évoqué le noyau et sait qu'il va devoir reconstruire une nouvelle équipe rapidement. Lors de la reprise des entraînements, il devait se passer d'Emmanuel Agbadou et de Smail Prevljak, tous deux repris en sélection. L'international ivoirien va quitter Eupen et rejoindre vraisemblablement le Stade de Reims, et Storck a compris que ce départ était acté d'avance;

Mais concernant l'international bosnien, l'Allemand a sorti les barbelés. "Aucun doute que je ferai tout pour le conserver et je lui ai parlé. Il fait partie de mes joueurs clés et est très important à mes yeux, mais aussi pour l'équipe et le système mis en place", a lâché le coach de la formation germanophone. "Vous avez vu ses prestations avec la Bosnie Herzégovine, il a marqué deux buts. C'est un buteur que je suis attentivement depuis longtemps quand il évoluait à Salzbourg. J'ai d'ailleurs tenté de l'enrôler par le passé dans l'une de mes anciennes équipes. Nous devons créer une bonne équipe autour de lui afin de lui donner beaucoup plus d'opportunités devant le but adverse. Je suis sûr qu'il va marquer plus de goals que la saison dernière. Assurément l'un des meilleurs joueurs à son poste en Belgique", a conclu Storck à propos de Prevljak (35 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2021-2022 pour 16 buts et 4 assists).