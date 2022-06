Bernd Storck : "Propulser Eupen à un autre niveau"

Trois jours après avoir été officiellement débarqué de Genk, l'Allemand a directement signé un contrat d'un an chez les Pandas.

Bernd Storck a rejoint Eupen et va donc officier à la tête de son quatrième club belge après Mouscron, le Cercle de Bruges et Genk. "Mon expérience au Racing Genk a été très positive. Quand on regarde les résultats, ils étaient meilleurs avant mon arrivée. J'ai passé un bon moment au Limbourg et la coopération avec Dimitri de Condé était excellente. Nous avions une idée différente pour le futur et avons chacun continué notre chemin dans une autre direction. Je suis très heureux d'avoir signé à Eupen, un club avec lequel il y avait déjà eu des contacts par le passé. Un défi compliqué ? J'aime les challenges. Nous avons beaucoup discuté ces dernières semaines avec les dirigeants et Aspire concernant le gros projet que nous voulons mettre en place ensemble. Je veux aider le club et le propulser à un autre niveau. Nous voulons mettre en place un environnement professionnel où tout est clair d'entrée de jeu pour les joueurs. De nouvelles règles et de nouveaux horaires à respecter. Je vais faire de mon mieux pour y parvenir", a confié le technicien allemand en conférence de presse qui va devoir reconstruire une nouvelle équipe du côté du Kehrweg après 16 départs.

© photonews

"Il y a eu beaucoup de départs et nous devons nous adapter. Je veux apporter ma philosophie et que mes joueurs la retranscrivent sur le terrain. Un football offensif et positif. Je veux voir tout le monde en mouvement, que ce soit offensivement et défensivement. Les joueurs doivent savoir quoi faire quand ils ont le ballon et s'adapter aux différents de systèmes. Je dois les guider et leur enseigner cela durant les douze prochains mois. Ils sont motivés et les premiers jours sont vraiment positifs. Encore beaucoup de choses à faire et il n'est pas évident de trouver des joueurs qui conviennent à notre système de jeu et à la façon dont nous voulons jouer. Je suis très positif car je sais que nous trouverons ces joueurs et nous avons plusieurs semaines pour nous préparer avant le début du championnat, et nous serons à 100% pour cette première rencontre. Il faut que chaque position soit doublée, donc j'aimerais avoir à ma disposition 24 joueurs de champ et 3 gardiens, soit 27 joueurs. De plus, je souhaiterais intégrer des joueurs U21 dans notre équipe afin de préparer le futur", a conclu Storck.