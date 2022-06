Un international portugais rebondit en Turquie

Malgré une saison complète au PSV, il va être prêté en Turquie.

La carrière de Bruma (27 ans) prend un tournant assez surprenant, un de plus. Repéré au Sporting Portugal, l'ailier gauche est recruté par le Galatasaray pour 13 millions d'euros il y a 9 ans. Il est ensuite prêté à Gaziantep et la Real Sociedad, avant d'être recruté pour 15 millions en 2017 par Leipzig. Deux saisons plus tard, direction le PSV Eindhoven, qui l'achète pour 12 millions. Prêté ensuite à l'Olympiakos, l'international portugais (9 sélections) réussit une belle saison 2021-2022, avec 46 matchs au compteur, 10 buts et 4 assists. Pas suffisant visiblement pour avoir de la stabilité, puisqu'il vient d'être prêté au Fenerbahce.

Le club turc a annoncé que l'accord avait été signé, mais que Bruma devait encore passer la visite médicale.