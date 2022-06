Première expérience sur un banc de touche pour Carlos Tévez ?

L'ancien attaquant argentin serait proche de relever un défi de taille.

Carlos Tevez (38 ans), désormais à la retraite, n'a jamais caché sa volonté de devenir entraîneur. Il semblerait bien que cela va devenir réalité. En effet, selon ESPN, le club argentin de Rosario Central aurait proposé le poste de coach à Tevez après le départ de leur T1 Leandro Somoza. Olé est allé plus loin, et a ensuite affirmé que l'Apache avait accepté cette proposition. L'ancien joueur de Manchester City, Manchester United, la Juventus ou encore Boca Juniors sur un banc ? On le verra bien assez tôt.