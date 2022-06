Officiel : John van den Brom (ex-Genk et Anderlecht) retrouve déjà un banc

C'était dans les tuyaux depuis un moment, mais c'est désormais officiel.

John van den Brom est le nouvel entraîneur de Lech Poznan. L'entraîneur néerlandais a signé un contrat de deux saisons avec le champion polonais, son troisième poste en plus de six mois après Genk et puis Al Taawoun où il fut limogé en mai après seulement 7 matchs.

A Lech Poznan, il devra aider le club polonais à remporter un nouveau titre et disputera déjà les tours préliminaires de la Ligue des Champions au mois de juillet.