Neymar envisage à nouveau de ne plus jouer pour le Brésil et désigne son successeur

Ce n'est pas la première fois que le Brésilien parle de retraite internationale.

Drôle de phrase prononcée par Neymar (30 ans, 119 sélections et 74 buts), et rapportée par Rodrygo (21 ans, 5 sélections et 1 but). Selon l'attaquant du Real Madrid, celui du Paris Saint-Germain l'aurait désigné comme son successeur avec la Seleção... tout en annonçant une retraite internationale à venir.

"Ney m'a dit : 'Je quitte l'équipe nationale, le N°10 est à toi'. Je ne savais même pas quoi lui dire. J'étais gêné, je riais et je n'arrivais pas à m'exprimer correctement. J'ai bégayé d'émotion. Puis je lui ai dit qu’il devait jouer pour l'équipe nationale un peu plus longtemps, que je n'avais pas l'intention d'hériter du N°10 maintenant. Comment il a réagi ? Tout simplement, il a éclaté de rire", a raconté le Madrilène sur ESPN, sans préciser la date de cette conversation.

Pour rappel, Neymar a déjà indiqué que le Mondial au Qatar pourrait être sa "dernière Coupe du monde".