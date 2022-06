Gillet adjoint, Anderlecht continue à préparer l'avenir avec des anciennes gloires

Ce lundi, le RSCA a un peu surpris tout le monde en officialisant la nomination de Guillaume Gillet en tant que T3 des A, et T2 des U23. Les Mauves voient au long terme.

Alors que Gillet devait jouer le rôle de leader sur le terrain avec les U23, ce sera finalement sur le banc de touche qu'il continuera sa carrière dans le football. Une fin de ses aventures sur les pelouses, enchaînée directement par une première dans le coaching. Et pas des moindres. Gillet aura plusieurs fonctions, plusieurs rôles. Tant chez les A que chez les U23, l'influence, les conseils, l'expérience de Gillet devra faire son petit effet.

Ainsi, il se retrouve T3 aux côtés de Mazzu. L'ancien coach de l'Union sera donc bien entouré, avec Samba Diawara et un ancien Carolo. Gillet apprendra de son leadership, ses facultés de motiver ses hommes, sa passion débordante et animante vers un objectif. Cela convient bien à Gillet : il n'a jamais été un fin tacticien, un esthète. Par contre, il a toujours tout donné et mouillé le maillot. Il suffit de voir son replacement express chez les Mauves, dans un rôle plus offensif, où il avait affolé les compteurs de but. Ou l'amour que lui portaient les supporters de Nantes ou du RC Lens pour son dévouement.

Aussi, Gillet a une influence immense, un statut au Lotto Park et ailleurs. Champion de Belgique à 4 reprises, tant les A que les U23 auront devant eux une figure qui impose le respect, symbolique des années dorées auxquelles les Vandenhaute, Verbeke, et les fans bruxellois aspirent tant.

Comme avec Vercauteren et Kompany, Anderlecht poursuit sa reconstruction en tenant compte du passé. A terme, il est évident que Gillet pourra se voir proposer un rôle de T1. Un peu comme Hoefkens à Bruges. Et Geraerts à l'Union, qui a profité de l'enseignement de Mazzu.

Dans un sens, la décision de nommer Gillet sur un banc est logique. Diable Rouge aux multiples expériences dans le football - il a joué dans trois pays différents et de nombreux clubs belges, son expertise semble un bon outil pour faire éclore les talents de Nerpeede et les inclure dans le noyau A. Préparer l'avenir à présent, grâce à une ancienne gloire du passé. Au RFC Liège, pendant ce temps, ça grince des dents...