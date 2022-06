Manuel Benson est sur les tablettes de plusieurs grands clubs internationaux

Ca se bouscule pour l'ailier de l'Antwerp.

La saison de l'Antwerp, bien que le club ait fini 4e de Pro League, a été assez compliquée. Sous Priske, la qualité du jeu a souvent été décriée et peu sont les joueurs qui ont réellement donné satisfaction. Manuel Benson (25 ans) fait partie de ceux qui se sont le mieux débrouillés.

Avec 6 buts et 8 assists, l'ailier belge a montré de belles choses. Des prestations qui auraient, selon La Dernière Heure, eu comme effet d'attirer les regards de plusieurs grosses écuries. Le journal annonce en effet que Schalke 04, l'OM et l'Olympique Lyonnais seraient venus aux nouvelles. Ce serait également le cas d'un club anglais. En fin de contrat l'été prochain, le joueur pourrait être vendu prochainement par l'Antwerp, qui ne devrait pas demander une somme exagérée.