Mark van Bommel veut mettre en place un football dominant : "Vivre l'enfer de Deurne Noord à chaque match"

Après le PSV et Wolfsburg, Mark van Bommel va entraîner l'Antwerp. L'ancien joueur du FC Barcelone, du Bayern Munich et du Milan AC a été officiellement présenté par le Great Old ce mardi. Van Bommel a pris son temps pour parler de Marc Overmars, entre autres.

Le fait que le directeur technique Marc Overmars ait pris contact avec Mark van Bommel n'est pas une surprise. Même si Van Bommel n'a pas voulu dire que c'est grâce à son ancien coéquipier en équipe nationale qu'il s'est retrouvé à Deurne Noord. "Je ne sais pas si on m'aurait demandé autrement. Je suis très heureux que Marc m'ait demandé de venir. J'ai joué avec Marc en équipe nationale et, par la suite, nous sommes toujours restés en contact. Il était même présent lors de mon match d'adieu. Mais ce n'est pas parce qu'il me connaît que je suis ici maintenant."

"Pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est bien d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui donne confiance et qui est calme. Il est très important de garder son calme lorsque l'on perd certains matchs. Nous avons bien discuté du plan, tout est très clair. Mais quelque chose comme ça prend du temps, ça passera par des essais et des erreurs. Je veux faire les choses différemment de mon prédécesseur", a déclaré Van Bommel.

Bien sûr, les gens ont également posé des questions sur la façon dont Marc Overmars a dû quitter l'Ajax. "Nous en avons parlé", a indiqué Van Bommel. "Mais écoutez, c'est privé. C'est une situation très distincte, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez plus travailler ensemble."

Un football dominant

Alors parlons quand même de football. A propos de la façon dont Van Bommel veut jouer au football avec l'Antwerp, par exemple. "Nous voulons jouer un football néerlandais : cela signifie vouloir avoir le ballon et jouer un football dominant en 4-3-3. Lorsque le ballon est perdu, l'objectif doit être de le récupérer le plus rapidement possible. Cela demande une bonne mentalité et un bon caractère, ce qui convient à ce club. C'est un club très fanatique, notre façon de jouer au football doit être basée sur cela. Je pense que je me serais bien intégré en tant que joueur. J'ai entendu dire qu'on l'appelle parfois l'enfer de Deurne Noord ! Ce serait bien si on pouvait vivre ça à chaque match."