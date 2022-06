Officiel: Lens signe un attaquant de MLS

Un international polonais qui revient en Europe.

Après l'officialisation de la part de New England Revolution début juin, le RC Lens a acté à son tour la signature de l'attaquant Adam Buksa (25 ans) ce mardi. Recruté pour 6 millions d'euros (hors bonus) et une durée de 5 ans, l'international polonais a marqué 7 buts en 10 matchs de Major League Soccer cette saison mais il s'était récemment blessé à la cheville en sélection. "Un protocole adapté a d'ores et déjà été élaboré pour une reprise progressive prévue en juillet", a expliqué le Racing.