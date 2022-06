Le "Messi vietnamien" en passe de rejoindre la France

Le 14e du dernier exercice de Ligue 2 s'apprête à frapper un joli coup médiatique.

Pau va recruter le milieu offensif Quang Hai Nguyen (25 ans), révèle L'Equipe. Libre au terme de son contrat au Hanoi FC au pays, celui qui est surnommé le "Messi vietnamien" va signer dans les prochains jours un bail de deux ans, plus une année en option, avec le club béarnais, qui va lui offrir sa première expérience en Europe.

Nul ne peut prédire si Nguyen, premier Vietnamien à jouer pour un club professionnel en France, sera une réussite sportivement, mais la star de l'équipe nationale pèse environ 800 000 abonnés sur Instagram et plus de 2,5 millions de fans sur Facebook et dispose donc d'un potentiel marketing certain.