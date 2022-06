Houssem Aouar a pris une décision quant à son avenir

On se dirige vers une course contre la montre dans ce dossier.

Poussé vers la sortie par l'Olympique Lyonnais à un an de la fin de son contrat, Houssem Aouar (23 ans, 45 matchs et 8 buts toutes compétitions cette saison) intéresse l'AS Rome. Pour l'heure, les négociations entre l'OL et la Roma s'annoncent compliquées : les Lyonnais réclament 25 millions d'euros, tandis que les Giallorossi évaluent le milieu de terrain à 15 M€ maximum. La Roma a tenté de proposer un échange avec Jordan Veretout pour faire baisser le prix, mais Lyon a refusé.

Dans ce dossier, les dirigeants lyonnais pourraient revoir leurs exigences à la baisse au cours des prochaines semaines. Car le journal L'Equipe est catégorique : Aouar ne prolongera pas son contrat chez les Gones. Ce mercato estival est donc la dernière occasion pour l'OL de récupérer une indemnité de transfert assez importante pour un joueur qui pourra signer librement avec le club de son choix à partir de janvier prochain. Et sur lequel l'entraîneur Peter Bosz ne compte plus vraiment.