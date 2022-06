"Vincent Kompany est ma principale raison de venir à Burnley"

Après Scott Twine, c'est au tour de Luke McNally de rejoindre Burnley. Le joueur de 22 ans a été recruté à Oxford United. Et comme Twine, il s'est montré élogieux envers son nouveau coach Vincent Kompany.

"C'est incroyable que je sois ici", s'est-il réjoui, à travers ses premières images à Burnley. "J'ai hâte de commencer. Tout s'est passé si vite. J'étais chez un ami quand Vincent Kompany m'a appelé. Je n'arrivais pas à y croire… Cela m'a rendu si heureux et c'était même un peu étrange d'une certaine manière."

Il a été accueilli chaleureusement par Vince The Prince. "L'entraîneur est ma principale raison de venir à Burnley, il était l'un des meilleurs défenseurs du monde", a déclaré le joueur.

📞 “It was incredible, I was with my friend at the time, and we couldn’t believe it... I was so happy and it felt strange in a way...the manager is the main thing of moving here, being one of the best centre-backs in the world."



When Vincent Kompany called, McNally listened 🤩 pic.twitter.com/hHTHMJw2ng