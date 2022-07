Un Anversois en route vers la D2 allemande ?

Une saison après son arrivée en provenance du KV Oostende, Jelle Bataille pourrait déjà quitter le Great Old cet été.

En progression constante depuis ses débuts en Jupiler Pro League avec le KV Oostende, Jelle Bataille a quitté la côte la saison dernière et s'est engagé avec l'Antwerp contre la somme de 2M €. 37 rencontres plus tard, l'ancien international espoirs (17 sélections) pourrait quitter le championnat de Belgique pour la première fois de sa carrière.

Le défenseur latéral de 23 ans, qui a disputé près de 130 rencontres pour des clubs belges, reçoit en effet de l'intérêt de D2 allemande et d'Hamburg. Le club du nord du pays, qui a manqué de peu la promotion en Bundesliga la saison dernière, suivait également de près la situation de Jean-Luc Dompé. Ambitieux, Hamburg veut retrouver l'élite au plus vite et verrait d'un très bon œil l'arrivée du jeune défenseur.