L'AS Eupen l'a aisément emporté face à Aix-la-Chapelle

Les Pandas affrontaient un club frontalier de D4.

Face aux voisins allemands d'Aix-la-Chapelle (Achen), évoluant en quatrième division allemande, l'AS Eupen s'est retrouvé ...mené peu avant la demi-heure. Les Pandas ont cependant réagi rapidement, égalisant via Smail Prevljak (31e) puis prenant l'avantage via Gary Magnée (37e). Oger et Ndri ont ensuite mis la KAS Eupen sur du velours et permis une victoire au final aisée (4-1) pour les hommes de Bernd Storck.

La composition d'Eupen et le déroulement du match :