Officiel: Joachim Carcela retrouve un club en Challenger Pro League

Après plusieurs saisons au Standard et une belle saison du côté de Mouscron la saison dernière, Joachim Carcela a retrouvé un nouveau club en Challenger Pro League. Il vient en effet de s'engager du côté de Deinze où il a signé un contrat de deux ans avec une saison en option.

Welkom, Joachim Carcela! 🧡🖤



De Belgische middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen plus optie en speelt straks meteen al zijn eerste wedstrijd in oranje en zwart 💪



Meer info via https://t.co/74LJdYK1xD#Together818 pic.twitter.com/OEyaGfFe76