Un ancien monégasque en route pour l'OM?

Il ne s'est pas imposé à Milan, ni à Chelsea.

Prêté pour deux saisons par Chelsea, le milieu de terrain Tiémoué Bakayoko (27 ans, 18 apparitions toutes compétitions pour la saison 2021-2022) n'a pas brillé au Milan AC. L'international français, qui n'a connu que cinq titularisations chez le champion d'Italie, s'apprête même à faire ses valises plus tôt que prévu.

Selon le journaliste Nicolo Schira, réputé fiable, les Rossoneri ont décidé de casser le prêt de l'ancien Monégasque et de le renvoyer en Angleterre dès cet été, un an avant la date initialement fixée. Chelsea, qui ne compte plus sur lui, doit donc trouver un nouveau point de chute au joueur formé à Rennes et sous contrat jusqu'en 2024. En France, l'Olympique de Marseille aurait manifesté un intérêt. L'OM creusera-t-il davantage cette piste dans les semaines à venir ?