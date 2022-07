Ekitike toujours dans le viseur du PSG?

Le jeune attaquant du Stade de Reims est toujours dans les petits papiers du PSG.

En quête d'un buteur prometteur et puissant, le Paris Saint-Germain vise Gianluca Scamacca. Mais face à la ténacité de Sassuolo, qui ne souhaite pas baisser son prix de 50 millions d'euros, le club de la capitale pourrait se rabattre sur une autre piste : Hugo Ekitike (20 ans, 26 matchs et 11 buts toutes compétitions pour la saison 2021-2022).

Selon RMC, le nouveau conseiller sportif parisien, Luis Campos, épaulé par Antero Henrique, garde le contact avec l'attaquant de Reims. Si le club champenois et Newcastle se sont entendus pour un transfert à hauteur de 46 millions d'euros, bonus compris, le jeune buteur n'est pas convaincu par un départ chez les Magpies et préfère un club plus huppé. Plus huppé comme le PSG.

Une piste aussi séduisante que celle menant à son homologue italien, mais qui sera probablement un peu moins onéreuse.