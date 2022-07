Jorn Vancamp cherche un nouveau défi en Belgique après avoir travaillé sa forme en Finlande

L'ancien espoir Jorn Vancamp ne restera pas en Finlande. Son contrat à Tampere ne sera pas prolongé. À 23 ans, il a cependant retrouvé la forme et veut se relancer en Belgique.

Plus tôt cette année, nous allions à la rencontre de Jorn Vancamp (23 ans), fraîchement (sans mauvais jeu de mots) arrivé en Finlande pour s'y relancer et y travailler sa forme. Le buteur formé à Anderlecht et passé par le Beerschot était allé chercher le calme à l'Ilves Tampere, modeste club de Veikkausliiga. Un transfert nécessaire. Le championnat ne reprenait qu'en avril, ce qui lui a permis de retrouver la forme. Comme il nous le confirmait à l'époque, Vancamp n'était pas au mieux niveau condition, ce qui écartait une signature en Belgique.

Vancamp n'a pas forcément brillé en Finlande (7 matchs, 2 buts), mais a pu retrouver les terrains et le plaisir avec trois grosses blessures. "Si je signais à Virton, ou dans un autre club de D1B, on m'aurait immédiatement attendu au tournant", nous expliquait-il à l'époque. Pas de pression à Tampere. Mais le 30 juin dernier, son contrat se terminait, et Ilves ne l'a pas prolongé. Désormais, l'ancien du Beerschot est prêt pour un nouveau départ et un retour au pays.

Vers la D1B ?

Libre, expérimenté (34 matchs en D1B, 24 en Eredivisie), Jorn Vancamp espère donc - enfin - lancer sa carrière pour de bon, conscient que c'est peut-être bien sa dernière chance. Plusieurs clubs de D1B pourraient être intéressés par les services d'un tel profil, gratuit et prêt à dépanner. Affaire à suivre.