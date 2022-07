Le RSC Anderlecht remporte son premier match amical contre Nordsjaelland, Esposito déjà à l'assist

Le RSCA affronte deux fois Norsdjaelland cet après-midi et a remporté son premier match.

Face à un adversaire plutôt jeune, mais visiblement plus affûté que le Roda JC, Anderlecht a appliqué un pressing très haut dès le début de la rencontre. Résultat, malgré quelques alertes en début de match : une défense de Nordsjaelland qui se laisse piéger et offre le 0-1 à Benito Raman, ne se faisant pas prier pour profiter d'un ballon récupéré près du rectangle. Les Danois sont dominés, mais envoient leur flèche de 18 ans Ernest Nuamah en contre à tout va, et Verbruggen doit s'employer à plusieurs reprises pour que son équipe rejoigne les vestiaires devant au score.

Pour ce match, Felice Mazzù avait titularisé notamment Marco Kana dans l'entrejeu et le jeune médian paraissait à l'aise en première période, au contraire d'un Bogdan Mykhaylichenko mis à gauche mais peu à son affaire. En seconde période cependant, Kana se troue rapidement et provoque un penalty que transforme Hansen sans trembler (1-1, 47e). L'heure pour Mazzù de faire entrer son nouveau buteur, alors que Raman semblait encore un peu juste seul devant. Sebastiano Esposito aura un impact immédiat. Alors que Yari Verschaeren, bien placé, avait fait 1-2, c'est ensuite sur un service du jeune italien que le même Verschaeren fera 1-3. Un premier match plus nerveux et moins convaincant que face à Roda, mais le système Mazzù semble s'installer.