La Lazio prêt à saisir la FIFA dans le dossier Muriqi?

Le Club de Bruges pourrait devoir se défendre.

La Lazio n’est pas satisfaite de la décision du Club de Bruges dans le dossier Vedat Muriqi. L’attaquant kosovar a été renvoyé chez lui après ses tests médicaux qui n’ont pas satisfait le club. La Lazio veut faire la lumière sur cette affaire et peut porter tout cela devant la FIFA.

Le triple champion de Belgique en titre a déclaré que le joueur n’était pas prêt physiquement et a estimé ne plus vouloir effectuer le transfert pour cette raison. Mais du côté du club italien, on n’a pas le même discours. La direction romaine affirme que le Club a fait volte-face et ne voulait plus payer les 11 millions, désirant un prêt avec option d’achat.

Les Lazialis souhaitent désormais monter un dossier devant la FIFA d’après la presse italienne. Le tout est de voir maintenant s’ils vont aller jusqu’au bout et si cela a des risques d’aboutir.