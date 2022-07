Lille va attirer la révélation de la saison 2021-2022

Son arrivée pourrait signifier le départ de Jonathan David.

Clermont va bel et bien réaliser la plus grosse vente de son histoire. Selon L'Équipe, Mohamed Bayo (24 ans, 32 matchs et 14 buts en L1 pour la saison 2021-2022) s'apprête à prendre la direction de Lille pour un transfert légèrement inférieur à 14 millions d'euros, les deux clubs ayant réglé les derniers détails ce lundi matin.

S'il réussit sa visite médicale programmée en ce début de semaine, l'attaquant s'engagera dans la foulée avec les Dogues pour les quatre prochaines saisons, soit jusqu'en 2026.